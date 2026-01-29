UE prevé incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de terroristas

Los comentarios se hicieron el jueves, no el viernes.

La Unión Europea incluirá muy probablemente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en su lista de organizaciones consideradas terroristas, según dijo la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas, antes de la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.

"Vamos a imponer nuevas sanciones a Irán y también espero que incluyamos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas", afirmó. (Información de Lili Bayer y Benoit Van Overstraeten; edición de Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela)