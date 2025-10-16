UE propone proyectos de defensa "insignia" para contrarrestar drones y proteger la frontera este

BRUSELAS, 16 oct (Reuters) -

La Comisión Europea propuso el jueves cuatro proyectos emblemáticos europeos de defensa —incluido un sistema contra drones y un plan para fortificar la frontera oriental— como parte de un impulso para que el bloque esté preparado para defenderse en 2030.

Las propuestas, recogidas en una "hoja de ruta" de política de defensa, reflejan los temores alimentados por la guerra en Ucrania de que Rusia pueda atacar a un miembro de la UE en los próximos años, y los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Europa haga más por su propia seguridad.

"El peligro no desaparecerá ni siquiera cuando termine la guerra en Ucrania. Está claro que tenemos que endurecer nuestras defensas contra Rusia", dijo en rueda de prensa la responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

La Comisión señaló que dos proyectos "insignia" eran especialmente urgentes: la Iniciativa Europea de Defensa contra los Drones, antes conocida como "muro de drones", y la Vigilancia del Flanco Oriental, cuyo objetivo es "fortificar las fronteras orientales de la UE 'por tierra, mar y aire'".

La Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, dijo que ambos proyectos deberían tener capacidad inicial a finales del año próximo. El proyecto de drones debería ser plenamente funcional un año después y la Vigilancia del Flanco Oriental debería alcanzar esa categoría a finales de 2028.

También propuso un Escudo Aéreo Europeo, para defenderse de misiles y otras amenazas aéreas, y un Escudo Espacial Europeo, para proteger los activos y servicios espaciales europeos.

Los líderes de los 27 países miembros de la UE decidirán si respaldan las propuestas emblemáticas y acordarán quién dirigirá los proyectos que reciban luz verde. (Información de Andrew Gray y Lili Bayer; edición de GV de Clercq; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)