UE, "Putin no logró sus objetivos en Ucrania"

"Rusia no ha logrado sus objetivos militares en Ucrania. Al no avanzar en el campo de batalla, está atacando deliberadamente a civiles e infraestructuras ucranianas críticas, como sistemas energéticos, hospitales, escuelas y edificios residenciales, en medio de un crudo invierno. Los ucranianos siguen siendo extraordinarios en su firmeza, determinación y resiliencia".

Así sostiene la declaración firmada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"La guerra de desgaste de Putin está debilitando progresivamente a Rusia, y estamos decididos a aumentar la presión para que Moscú ponga fin a su agresión y entable negociaciones significativas hacia la paz", añadieron (ANSA).