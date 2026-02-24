UE, "Putin no logró sus objetivos en Ucrania"

LA NACION

Ukrainian Emergency Service

"Rusia no ha logrado sus objetivos militares en Ucrania. Al no avanzar en el campo de batalla, está atacando deliberadamente a civiles e infraestructuras ucranianas críticas, como sistemas energéticos, hospitales, escuelas y edificios residenciales, en medio de un crudo invierno. Los ucranianos siguen siendo extraordinarios en su firmeza, determinación y resiliencia".

Así sostiene la declaración firmada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"La guerra de desgaste de Putin está debilitando progresivamente a Rusia, y estamos decididos a aumentar la presión para que Moscú ponga fin a su agresión y entable negociaciones significativas hacia la paz", añadieron (ANSA).

