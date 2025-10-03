UE quiere conceder unos 1600 millones de euros a España tras inundaciones en Valencia

La Unión Europea (UE) anunció este viernes su intención de conceder cerca de 1600 millones de euros (unos US$1880 millones) a España para proyectos de reconstrucción en la región de Valencia, devastada hace un año por inundaciones que dejaron más de 200 muertos.

En octubre de 2024 se produjeron fuertes tormentas en esta zona del sureste, alimentadas por el aire cálido y húmedo del mar Mediterráneo. El temporal provocó lluvias torrenciales e inundaciones que causaron la muerte de 232 personas.

La Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, propondrá a los 27 Estados miembros conceder una ayuda de 945 millones de euros a España en el marco del Fondo de Solidaridad del bloque.

Sería la segunda cantidad más elevada después de la ayuda de 1200 millones concedida a Italia tras los terremotos de 2015-2016, precisó un comunicado del ejecutivo europeo.

Los fondos se liberarán una vez que se obtenga el acuerdo de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.

La Comisión Europea también asignará 645 millones de euros procedentes de un fondo de ayuda regional para España para completar esta dotación.

"Las inundaciones en Valencia fueron una tragedia europea (...). Lloramos juntos, ahora reconstruiremos juntos", escribió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la red social X.

