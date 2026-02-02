UE rechaza la clasificación de los ejércitos de la UE como "grupos terroristas" por parte de Irán

PARÍS, 2 feb (Reuters) -

La Unión Europea ha rechazado la decisión de Irán de considerar "grupos terroristas" a los ejércitos de los países de la UE después de que esta incluyera al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en su lista de organizaciones terroristas.

"Rechazamos el anuncio de la inclusión de los ejércitos de la UE en la lista y la acusación de terrorismo", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni.

La medida de Irán se produjo después de que la UE marcara el jueves pasado un cambio simbólico en su enfoque hacia los líderes iraníes al designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, tras lo que resultó ser la represión más sangrienta de las protestas por parte de la República Islámica desde su establecimiento en 1979. (Información de Inti Landauro; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Patrycja Dobrowolska)