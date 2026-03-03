UE recorta previsiones de exportación de trigo blando para 2025/26, aumenta proyección existencias

PARÍS, 3 mar -

La Comisión Europea rebajó el martes su previsión de exportaciones de trigo blando de la Unión Europea en 2025/26 a 28,5 millones de toneladas métricas, desde los 29,5 millones proyectados a finales de enero.

En cuanto a los datos de oferta y demanda, la Comisión elevó su previsión de producción utilizable de trigo blando para 2025/26 a 134,4 millones de toneladas, frente a los 134,2 millones previstos anteriormente.

La reducción de la previsión de exportaciones y el aumento de la producción provocaron un incremento en la proyección de la Comisión sobre las existencias de trigo blando de la UE al final de la temporada, el 30 de junio, que ahora se espera que alcancen los 14,4 millones de toneladas, frente a los 13,0 millones de toneladas previstos anteriormente.

En cuanto al maíz, la Comisión ha rebajado su estimación de la producción utilizable en 2025/26 a 58,0 millones de toneladas métricas, frente a los 58,2 millones previstos anteriormente. (Reporte de Sybille de La Hamaide; editado en español por Javier Leira)