UE recorta previsiones exportación trigo blando para 2025/26, eleva proyecciones existencias

PARÍS, 29 ene (Reuters) -

La Comisión Europea rebajó el jueves su previsión para las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea, el principal cultivo de cereales del bloque, en la temporada 2025/26 a 29,5 millones de toneladas métricas, frente a los 31,0 millones de toneladas previstos en diciembre.

Otros analistas también han rebajado sus previsiones para los envíos de la UE debido a la fuerte competencia, incluida la de Argentina.

La reducción de las previsiones de exportación provocó un aumento en la proyección de la Comisión sobre las existencias de trigo blando de la UE al final de la temporada, el 30 de junio, que ahora se espera que alcancen los 13,0 millones de toneladas, frente a los 11,7 millones de toneladas previstos el mes pasado.

Por el contrario, la Comisión elevó sus previsiones para las exportaciones de cebada de la UE esta temporada de 10,1 millones de toneladas a 11,0 millones de toneladas y redujo sus previsiones para las existencias finales de cebada en 2025/26 de 6,1 millones de toneladas a 4,2 millones de toneladas.

La UE se ha beneficiado de la fuerte demanda de cebada en el extranjero, lo que ha dado lugar a una prima inusual del precio de la cebada sobre el del trigo.

En cuanto al maíz, la Comisión ha revisado al alza su estimación de la producción utilizable de este cereal en la UE para esta temporada, de 57,8 millones de toneladas a 58,2 millones de toneladas, mientras que ha mantenido sin cambios su previsión de importaciones de maíz de la UE para 2025/26 en 18,8 millones de toneladas. (Reporte de Gus Trompiz, editado en español por Javier Leira)