Ue: reforzar pilar europeo de la OTAN, pide Tajani

Para Tajani, "si no se tiene la fuerza y el coraje de decir: ahora quiero fortalecer el pilar europeo de la OTAN, siempre estaremos obligados, cada vez que los estadounidenses planteen un problema, a decir: 'Sí, ustedes deciden'".

"Si se quiere ser un socio al mismo nivel, también se debe demostrar la capacidad de fortalecer el pilar europeo de nuestra alianza", subrayó el canciller italiano en su discurso inaugural del Foro Empresarial Italia-Alemania en Roma.

"En un mundo cambiante, no podemos evitar pensar en un sistema de defensa y seguridad más eficiente y eficaz. Todos hemos decidido gastar más, lo que no significa ser belicistas.

Cuanto mayor sea el equilibrio, menos probable será que alguien considere el uso de la fuerza para resolver disputas", sostuvo.

