UE refuerza controles aduaneros a sustancia china implicada en leche infantil contaminada

La Unión Europea (UE) decidió reforzar sus controles fronterizos sobre importaciones procedentes de China de la sustancia implicada en el caso de las leches infantiles contaminadas por una toxina, que ya ha desencadenado investigaciones judiciales en Francia.

A partir de este jueves, las aduanas de la UE deberán controlar el 50% de los envíos de esta sustancia, el aceite rico en ácido araquidónico, que lleguen al bloque y sean originarios de China.

Este producto "probablemente supone un riesgo grave para la salud humana", precisa una decisión publicada este miércoles en el Diario Oficial de la UE.

Las investigaciones realizadas en Europa a raíz de casos de bebés contaminados por esta toxina, la cereulida, "han aportado pruebas de que el aceite rico en ácido araquidónico originario de China y utilizado para fabricar leche en polvo constituía la fuente de esta contaminación", explica el texto.

Varios fabricantes, entre ellos gigantes europeos como Nestlé, Danone y Lactalis, han procedido desde diciembre a la retirada, en más de 60 países, de preparados para lactantes susceptibles de estar contaminados con cereulida.

Dos agencias de la UE especializadas en seguridad alimentaria y prevención de enfermedades precisaron que siete países europeos ya habían señalado casos de bebés que presentaban síntomas gastrointestinales tras haber consumido leche en polvo.

Las autoridades francesas investigan también las muertes de tres bebés, la última de las cuales se produjo el pasado 5 de febrero, por sospecha de haber tomado leche en polvo procedente de los lotes retirados.

"A día de hoy, no se ha establecido científicamente ningún carácter de imputabilidad", insiste sin embargo el ministerio francés de Salud en su página web.

"Hay investigaciones judiciales en curso sobre estas notificaciones", agregó el ministerio.