UE: Rubio, "queremos una Europa fuerte, nuestros destinos están unidos"

(ANSA) - MéNICH, 14 FEB - El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, manifestó hoy que Estados Unidos y Europa forman parte de una "sola civilización, la civilización occidental. Estamos conectados".

Por ese motivo, enfatizó, "queremos que Europa sea fuerte.

Creemos que Europa debe sobrevivir. En última instancia, nuestro destino está entrelazado con el de ustedes".

En declaraciones en ocasión de la Conferencia de Seguridad realizada en Múnich, Rubio también aseguró que su país "no busca dividir, sino revitalizar una amistad de larga data".

"No queremos que los aliados justifiquen el problemático statu quo, en lugar de considerar lo necesario para resolverlo", prosiguió.

Así, Washington desea "una alianza revitalizada que reconozca que lo que ha plagado nuestras sociedades no es solo un conjunto de malas políticas, sino un malestar de desesperación y complacencia".

En ese sentido, aseveró que el fin de la era transatlántica "no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo".

"En una época de titulares que anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa".

"Hemos sangrado y muerto juntos", dijo.

Además, en su opinión Estados Unidos está "trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad" y quiere hacerlo junto con Europa.

Por otra parte, destacó que en la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos "asumirá una vez más la tarea de renovación y reconstrucción, guiados por la visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vibrante como el pasado de nuestra civilización".

"Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Estados Unidos y Europa, pertenecemos juntos", insistió. (ANSA).