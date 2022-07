UE sanciona a 10 sirios implicados en reclutamiento de mercenarios pro-Rusia en Ucrania

La Unión Europea (UE) anunció este jueves que sancionó a diez ciudadanos sirios y a dos empresas privadas de seguridad por su implicación en el reclutamiento de mercenarios sirios y palestinos enviados a combatir en Ucrania a cuenta de Rusia.

Las sanciones conllevan un congelamiento de sus haberes y la prohibición de viajar a países de la UE, según el Diario Oficial del bloque.

El propietario de la aerolínea siria Cham Wings, Isam Shamut, un empresario vinculado al régimen de Bashar al Asad, figura entre los sancionados.

También fue incluido en la lista negra el coronel Saleh al Abdulah, sancionado por haber reclutado a militares de su unidad del ejército sirio para combatir en Ucrania.

Asimismo, fue sancionado el comandante en jefe del ejército de liberación de Palestina, Muhamad al Salti, de nacionalidad siria, "por el reclutamiento de mercenarios palestinos" enviados a Libia y a Ucrania. Las sanciones abarcan también a dos responsables militares y al dirigente de una facción política siria.

Dos empresas de seguridad sirias, "Sanad Protection and Security Services" y "Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services", vinculadas a la sociedad rusa Wagner, y sus cuatro administradores, también fueron castigadas.

