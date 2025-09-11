UE se aferra a la salida del gas ruso en 2028 tras reunión con responsable de Energía de EEUU

Por Kate Abnett, Charlotte Van Campenhout y Julia Payne

BRUSELAS, 11 sep (Reuters) - La Unión Europea se atiene al plazo fijado para eliminar de forma progresiva las importaciones rusas de petróleo y gas antes de 2028, dijo el jueves el comisario de Energía del bloque, Dan Jørgensen, tras reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

La UE está negociando propuestas legales para eliminar por completo las importaciones de petróleo y gas rusos antes del 1 de enero de 2028, con la prohibición de contratos a corto plazo a partir del próximo año, pero también se enfrenta a la presión de Estados Unidos para acabar antes con las importaciones energéticas rusas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que la UE estudia acelerar la retirada de los combustibles fósiles rusos en el marco de las nuevas sanciones contra Moscú.

Varios funcionarios de la UE estuvieron en Washington más temprano en la semana para discutir las sanciones, pero Jørgensen dijo que este asunto no fue tratado durante su reunión con Wright en Bruselas el jueves.

Jørgensen se centró en asegurarse de que los países de la UE y los legisladores aprueban la retirada progresiva de 2028 lo antes posible.

"Se trata de un plan muy ambicioso", afirmó. "Si hay otras cosas que podamos hacer al mismo tiempo para presionar a Rusia, estaré encantado de hacerlo".

El plan de retirada progresiva de 2028 fijaría por ley la prohibición de la UE sobre la energía rusa. En cambio, las sanciones requieren una nueva aprobación de los países del bloque cada seis meses.

La UE podría acordar su retirada progresiva de 2028 y, además, aprobar sanciones para prohibir antes las importaciones rusas de energía. (Escrito por Mathias de Rozario; editado en español por Carlos Serrano)