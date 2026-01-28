UE: Tajani asiste al Consejo de Asuntos Exteriores, Irán y Ucrania entre los temas

Este anuncio fue realizado hoy por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

En la agenda del Consejo, que se llevará a cabo de manera informal, destacan las discusiones sobre temas clave para 2026, con énfasis en situaciones actuales en Ucrania, Medio Oriente y los Grandes Lagos.

Durante la reunión, se espera un intercambio informal con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

El ministro Tajani condenará firmemente la violenta represión de las manifestaciones en Irán y apoyará la propuesta de Roma para incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas designadas por la UE.

Además, se prevé la aprobación de nuevas sanciones contra el régimen iraní.

En relación con la situación en Gaza, Tajani celebrará la reciente devolución del cuerpo del último rehén a Israel y reafirmará el compromiso de Italia con la implementación de la segunda fase del Plan de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que engloba aspectos humanitarios, de gobernanza, seguridad y reconstrucción.

La reunión también abordará la situación en el noreste de Siria, instando al diálogo entre el gobierno sirio y las fuerzas kurdas.

En la sesión dedicada a Ucrania, que contará con la participación del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, se analizarán los últimos acontecimientos tras las conversaciones de Abu Dabi y se evaluará el apoyo financiero y energético a Kiev, así como la presión que se ejercerá sobre Moscú, en el contexto del vigésimo paquete de sanciones de la UE.

Tajani enfatizará la importancia de mantener la convergencia entre Europa, Ucrania y Estados Unidos, a través de iniciativas como la Coalición de Voluntarios, la OTAN y el G7 (ANSA).