UE.- Una de cada cinco empresas españolas ya utiliza IA en 2025, en la media de la UE

BRUSELAS, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El uso de la inteligencia artificial (IA) continúa acelerándose en el tejido empresarial europeo y en 2025 una quinta parte de las empresas de la UE con al menos diez empleados incorporaron la tecnología en sus procesos de trabajo, incluyendo un 20,3% de las compañías españolas, una proporción que sitúa a España prácticamente en la media de los Veintisiete, según los datos de Eurostat.

Según la agencia estadística europea, la UE experimentó un incremento de 6,5 puntos en el uso de la IA por parte de las empresas respecto a 2024, cuando alcanzaba el 13,5%, consolidando así la tendencia creciente al alza observada en los últimos años, puesto que en 2021 solo un 7,7% de las compañías de la UE habían incorporado IA a sus procesos.

Con un crecimiento de alrededor de cinco puntos respecto a 2024 y de casi 13 respecto de 2021, España mantiene un ritmo de adopción similar al del conjunto de los Veintisiete y se posiciona en una franja intermedia: lejos aún de los niveles más avanzados del norte de Europa, donde Dinamarca alcanza el 42%, Finlandia el 37,8% y Suecia el 35%, pero por encima de los Estados miembros con menor implantación, como Rumanía (5,2%), Polonia (8,4%) o Bulgaria (8,5%).

En comparación con las principales economías del bloque, España se sitúa en una posición intermedia, pero competitiva. Alemania, con aproximadamente un 26% de empresas que utilizan inteligencia artificial, supera la media europea, mientras que Francia se queda en torno al 18% e Italia ronda el 15%.

Entre los usos más habituales de la inteligencia artificial en las empresas europeas, el análisis automático de textos se sitúa en primera posición, con un 11,8% de compañías que emplean esta tecnología. Le siguen la generación de imágenes, vídeos y audio (9,5%), la creación de texto escrito o hablado (8,8%) y la transcripción automática del habla a formatos legibles por máquina, utilizada por el 7,2% de las empresas.

Respecto a 2024, el mayor incremento se registró precisamente en el análisis automático de textos, que avanzó 4,9 puntos. También creció de forma significativa el uso de herramientas para generar lenguaje escrito o hablado, con una subida de 3,4 puntos.