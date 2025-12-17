UE: Von der Leyen, "nuevas medidas de la UE contra el antisemitismo en enero"

La funcionaria, además, destacó la necesidad de reforzar la seguridad, en particular "en los lugares de culto".

"Hoy en día, demasiados judíos se sienten inseguros al encender una Janucá en su ventana. O al llevar una kipá en público. O al llevar una estrella de David al cuello. Muchos tienen que pasar por guardias armados para llegar a la sinagoga y se preocupan por enviar a sus hijos a la escuela. La noche se ha vuelto realmente oscura a nuestro alrededor", dijo.

"El viejo mal está resurgiendo. No puede haber cabida para el veneno del antisemitismo, especialmente en Europa", declaró Von der Leyen en el evento anual en Bruselas con motivo de la festividad judía de Janucá.

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo comunitario saludó entonces "la creación de la Casa de la Vida Judía en el corazón del Barrio Europeo", subrayando que "la historia judía es la historia europea, la cultura judía es la cultura europea" y "la vida judía debe poder prosperar para que Europa pueda prosperar plenamente". (ANSA).