UE y EEUU debaten nuevas sanciones contra Rusia en Washington, según Bruselas

BRUSELAS, 8 sep (Reuters) -

El enviado de la Unión Europea para las sanciones, David O'Sullivan, se encuentra en Washington con un equipo de expertos para discutir nuevas sanciones contra Rusia con sus homólogos estadounidenses, según ha informado este lunes la Comisión Europea.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba listo para pasar a una segunda fase de restricciones, lo más cerca que ha estado de sugerir que prepara sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania.

El presidente del Consejo de la UE, António Costa, dijo que las nuevas sanciones se estaban coordinando estrechamente con Estados Unidos, y los responsables de la UE tienen la esperanza de una mejor cooperación después de varias decepciones a principios de año, ya que Trump persiguió sus propias conversaciones de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin, en su lugar.

Estados Unidos no se ha unido a otras naciones del Grupo de los Siete (G7), la UE, Reino Unido y Canadá, para rebajar a US$47,60 el barril el precio máximo del crudo ruso antes de la imposición de sanciones. Sin embargo, Trump ha anunciado fuertes aranceles a las importaciones estadounidenses procedentes de la India, en parte debido a sus importantes compras de energía rusa.

La UE está elaborando un 19º paquete de sanciones a Rusia, que según diplomáticos de la UE es probable que incluya más listas de empresas chinas, bancos rusos y buques de la "flota en la sombra" de Moscú que evaden las sanciones, así como la prohibición de transacciones de petróleo ruso.

El Kremlin afirmó el lunes que ninguna sanción obligaría a Rusia a cambiar de rumbo. (Información de Bart Meijer, Julia Payne, Jan Strupczewski, Kate Abnett y Philip Blenkinsop; edición de Gareth Jones y Kevin Liffey; editado en español por Irene Martínez)