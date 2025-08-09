UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las principales potencias europeas han reclamado este sábado en un comunicado conjunto voz para Ucrania en la reunión del próximo viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

"Los intereses vitales (de Ucrania y la UE) incluyen la necesidad de garantías de seguridad sólidas y creíbles que permitan a Ucrania defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Ucrania tiene la libertad de decidir sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", reza el escrito.

En esta línea, se han mostrado tajantes con la posibilidad de un "intercambio de territorios" mencionada la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. La línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones".

A este fin, los países firmantes abogan por fomentar la vía diplomática al tiempo que mantienen su "sustancial" apoyo financiero y militar a Kiev, así como manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra Rusia para blindar los ya mencionados intereses ucranianos y europeos.

"Seguimos firmes junto a Ucrania", han sentenciado, incidiendo nuevamente en que "la invasión no provocada e ilegal de Ucrania por parte de Rusia constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest y los sucesivos compromisos rusos".

Previamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había adelantado ya esta postura al declarar que "el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos, que llevan más de tres años luchando por su libertad y seguridad", según ha coincidido en conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

"Los europeos también serán necesariamente parte de la solución, ya que su propia seguridad está en juego", añadía el presidente francés.

"Seguimos decididos a apoyar a Ucrania, trabajando en un espíritu de unidad", ha añadido en un mensaje en línea con los transmitidos por Zelenski durante las conversaciones mantenidas este sábado con los líderes europeos tras conocer el anuncio de una reunión donde no tomará parte y se pondrá sobre la mesa un posible "canje de territorios" que el mandatario ucraniano no está dispuesto a aceptar.