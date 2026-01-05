UE: "Ya basta", Groenlandia se ofusca con Estados Unidos

Estamos abiertos al diálogo, pero con respeto".

El presidente estadounidense: "Necesitamos esto desde una perspectiva de seguridad nacional, y Dinamarca no podrá con ello".

"Ya basta", declaró el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, tras las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexar el territorio autónomo danés.

"Basta de presión. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a la discusión. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y de conformidad con el derecho internacional", escribió el primer ministro de Groenlandia en Facebook.

"Necesitamos a Groenlandia" para la seguridad de Estados Unidos, reiteró el presidente estadounidense a los periodistas en el Air Force One. "Necesitamos a Groenlandia desde una perspectiva de seguridad nacional, y Dinamarca no podrá con ella", añadió.

"En cuanto a Groenlandia, veremos cuáles son las verdaderas intenciones de Donald Trump", pero "la UE debe adoptar una postura firme y garantizar la independencia de un territorio que forma parte de la Corona danesa", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

En general, respecto a la necesidad de avanzar hacia una defensa europea común en el cambiante panorama internacional, Tajani expresó su convicción de la necesidad de "fortalecer la seguridad europea. "Era el sueño de De Gasperi y Berlusconi.

Ahora se están dando pasos hacia una mayor coordinación, pero creo que necesitamos una defensa europea, algo más que coordinación. Necesitamos fortalecer la seguridad que va más allá de la defensa, como la ciberseguridad", afirmó. (ANSA).