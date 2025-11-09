UE/CELAC - La UE presenta ante la CELAC una defensa del Derecho Internacional frente a los ataques de EEUU en el Caribe
UE/CELAC - La UE presenta ante la CELAC una defensa del Derecho Internacional frente a los ataques de EE. UU. en el Caribe
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -
La máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha insistido este domingo en la "clara posición" al amparo del Derecho Internacional que abandera el bloque frente a los ataques de Estados Unidos contra las supuestas narcolanchas en el Caribe.
Kallas se encuentra en la ciudad colombiana de Santa Marta para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, una reunión a la que acuden representantes de más de cuarenta países, entre ellos jefes de Estado y de Gobierno, así como veinte organismos internacionales.
Las delegaciones trabajan para cerrar una declaración final a través de discusiones sobre una posible reacción a los ataques militares de EEUU, condenados por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias que describen los bombardeos contra las presuntas narcolanchas (que han dejado ya unos 70 muertos), como ejecuciones extrajudiciales.
A este respecto, Kallas ha asegurado que "la posición de la UE es clara: bajo el derecho internacional solo se puede usar la fuerza por dos motivos: por autodefensa o siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".
- 1
Marcela Tinayre se refirió a los rumores de pelea con Juana Viale y fue contundente: “Nada me perturba más”
- 2
Emboscadas, saqueos y violencia: el avance jihadista en África deja al descubierto el error de cálculo de Putin
- 3
Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión
- 4
El frío saludo entre Javier Milei y Gabriel Boric en la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia