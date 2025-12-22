UE/China.- Bruselas ve injustificados los nuevos aranceles de hasta el 42,7% de Pekín sobre los lácteos europeos

BRUSELAS, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha dicho este lunes que toma nota con "preocupación" de los nuevos aranceles provisionales que China ha anunciado que impondrá a las importaciones de productos lácteos procedentes de la Unión Europea, con gravámenes que oscilan entre el 21,9% y el 42,7% y que Bruselas considera "injustificados".

"La evaluación de la Comisión Europea es que la investigación se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes y que, por lo tanto, las medidas son injustificadas", ha dicho en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Así, el Ejecutivo comunitario toma nota "con preocupación" del anuncio de Pekín y se tomará ahora el tiempo necesario para evaluar las conclusiones preliminares de las autoridades chinas y presentar sus comentarios formales de respuesta.

La Comisión analizará en este contexto "todas la información disponible" para defender que la medida provisional va en contra de las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha dicho el portavoz, quien ha apuntado que el plazo dado por China para concluir su investigación antes de decidir si los aranceles serán permanentes concluye el 21 de febrero.

"Hacemos todo lo que está en nuestra mano para defender a los agricultores y productores de la Unión, así como a la Política Agraria Común (PAC), del uso injusto que China hace de los instrumentos de defensa comercial", ha advertido Gill, quien ha recordado que Bruselas ya acudió ante la OMC para denunciar el inicio de esta investigación por parte de Pekín. "Como siempre, la Comisión tomará todas las medidas necesarias", ha remachado el portavoz.

CHINA DENUNCIA DAÑO SUSTANCIAL EN SU INDUSTRIA

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado que impondrá a partir de este martes aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% contra las importaciones de una serie de productos lácteos con origen en la Unión Europea al determinar de manera preliminar que las subvenciones recibidas por estos causaron "un daño sustancial" a la industria láctea china.

Tras la investigación lanzada en agosto de 2024 a petición de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China, Pekín ha determinado preliminarmente que los productos lácteos importados originarios de la Unión Europea "fueron subvencionados", lo que causó "un daño sustancial" a la industria láctea del gigante asiático, por lo que considera que "existe una relación causal entre las subvenciones y dicho daño sustancial".

De este modo, sobre la base de la recomendación del Ministerio de Comercio, la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado ha decidido implementar a partir del 23 de diciembre "medidas provisionales antisubsidios" a los productos lácteos importados originarios de la Unión Europea en la forma de derechos de depósito compensatorios que serán abonados en la Aduana de la República Popular China, de acuerdo con las tasas de subvención ad valorem determinadas para cada empresa.

Los productos lácteos afectados incluyen queso fresco y cuajada, queso procesado (rallado o en polvo), queso azul y otros quesos texturizados, leche y nata.

Las tarifas anunciadas este lunes oscilan entre el 21,9% fijado para la italiana Sterilgarda Alimenti y el 42,7% para algunas filiales de la neerlandesa FrieslandCampina.

En el caso de empresas españolas afectadas como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados o Industrias Lácteas de Mollerusa, el arancel provisional fijado será del 28,6%.