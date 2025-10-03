Ueda, del BoJ, destaca la incertidumbre mundial y deja a los mercados esperando la próxima subida

Por Leika Kihara

OSAKA, 3 oct (Reuters) -

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que la inflación iba camino de alcanzar de forma duradera el objetivo del banco, pero advirtió de que la incertidumbre mundial podría disuadir a las empresas de subir los salarios, lo que le dejaría vía libre para decidir si sube los tipos de interés en octubre.

Ueda reiteró la determinación del banco central de seguir subiendo los tipos, aún bajos, si la economía y los precios se mueven en línea con sus previsiones.

No obstante, dijo que había varias incertidumbres en torno a las perspectivas económicas de Japón, como los crecientes síntomas de debilidad del mercado laboral en Estados Unidos y el impacto previsto del aumento de los aranceles estadounidenses en los beneficios de las empresas japonesas.

"Si la incertidumbre en torno a las economías de ultramar y las políticas comerciales sigue siendo alta, las empresas pueden poner más énfasis en la reducción de costes y pueden debilitar sus esfuerzos para reflejar los aumentos de precios en los salarios", dijo Ueda en un discurso ante líderes empresariales en la ciudad occidental japonesa de Osaka el viernes.

"El curso futuro de la economía estadounidense y la conducta de la política monetaria podrían afectar significativamente a la economía y los precios de Japón", dijo Ueda. "Por lo tanto, seguiremos vigilando de cerca la situación", añadió. El yen japonés se debilitó un 0,2%, hasta 147,60 por dólar tras los comentarios de Ueda, ya que algunos agentes del mercado los interpretaron como una reducción de la probabilidad de una subida de tipos en octubre.

"No hubo ningún cambio claro en la comunicación del Banco de Japón que pudiera indicar que estaba tratando de sentar las bases para una subida de tipos en octubre", dijo Shotaro Mori, economista de SBI Shinsei Bank.

"Si el impacto de los aranceles se intensificara a partir de ahora, lo importante sería observar los datos concretos sobre el crecimiento económico y los beneficios empresariales de Japón en el tercer trimestre", añadió, pronosticando que una subida en diciembre es ahora más probable que en octubre.

Las declaraciones se produjeron a raíz del cierre parcial de la Administración estadounidense, que comenzó el miércoles, lo que podría retrasar la publicación de una gran cantidad de datos económicos y complicar la decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés.