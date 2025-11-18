Ueda dice a Takaichi que el BoJ busca un aterrizaje suave hacia el objetivo de precios

Por Kentaro Sugiyama y Leika Kihara

TOKIO, 18 nov (Reuters) -

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo el martes que había comunicado a la primera ministra, Sanae Takaichi, que el banco central iba a subir gradualmente los tipos de interés para guiar la inflación suavemente hacia su objetivo del 2% y garantizar que la economía alcance un crecimiento sostenible.

La primera ministra no hizo ninguna petición sobre política monetaria, dijo Ueda a la prensa tras su primera reunión bilateral con Takaichi desde que esta asumió el cargo el mes pasado.

"Mantuvimos conversaciones sinceras y positivas sobre la evolución de la economía, los precios y las finanzas, así como sobre la política monetaria", dijo sobre la reunión, que ha sido seguida muy de cerca en busca de pistas sobre cuándo reanudará el banco central su ciclo de subidas de tipos.

Sobre el momento de la próxima subida de tipos del Banco de Japón, Ueda se limitó a decir que el banco central tomará una decisión "apropiada" teniendo en cuenta los datos y la información de que disponga.

"Lo que llamó la atención fue el comentario de Ueda de que no había ninguna petición de la primera ministra sobre política monetaria. La explicación del gobernador tampoco fue diferente de sus comentarios anteriores, lo que puede indicar que Takaichi no se opuso demasiado ferozmente a una subida de tipos a corto plazo", dijo Takeshi Ueno, economista jefe del Instituto de Investigación NLI.

"Los mercados buscarán pistas sobre si el Banco de Japón podría subir los tipos este año a través de los comentarios tanto del Gobierno como del banco central", añadió.

La toma de posesión de Takaichi, conocida defensora de la política fiscal y monetaria expansiva, ha complicado los esfuerzos del BoJ por elevar gradualmente unos costes de endeudamiento aún bajos.

Mientras que Ueda ha señalado anteriormente la posibilidad de subir los tipos de interés ya el mes que viene, Takaichi ha expresado su descontento con la idea y ha instado al BoJ a cooperar con los esfuerzos del Gobierno para reflotar la economía.

Ueda dijo que en la reunión del martes le había comentado a la primera ministra que en Japón se estaba reactivando un mecanismo en el que los precios y los salarios suben a la par, gracias a los esfuerzos del Gobierno y del BoJ por apuntalar el crecimiento.

"Le expliqué que, con este telón de fondo, el BoJ va a ajustar gradualmente el grado de apoyo monetario para lograr un aterrizaje suave y estable hacia su objetivo de inflación del 2%", dijo Ueda. Cuando se le preguntó cómo había respondido Takaichi, Ueda dijo: "Parece que ha reconocido la cuestión que le planteé".

Ueda afirmó que también le dijo a la primera ministra que los esfuerzos del Banco de Japón por dirigir la inflación de forma estable hacia el 2% garantizarían que la economía alcanzara un crecimiento sostenible a largo plazo.

