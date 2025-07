UE/EEUU.- La UE y EEUU alcanzan un acuerdo comercial para resolver su conflicto arancelario

BRUSELAS, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han alcanzado este domingo un acuerdo para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, informan fuentes comunitarias. El acuerdo pactado en Turnberry (Escocia) salva la amenaza del mandatario estadounidense que dio a Bruselas hasta el 1 de agosto o de lo contrario impondría un 30% de aranceles generalizados sobre las producciones europeas a partir de ese momento. Cabe recordar que, desde el pasado abril, Estados Unidos impone a las exportaciones europeas un arancel mínimo del 10%, que en un primer momento anunció del 20%, pero redujo a la mitad como un gesto de "tregua" para negociar un acuerdo con la UE. De momento no han trascendido las cifras concretas del acuerdo. En su encuentro previo a la reunión, el presidente estadounidense ya anticipó que no contemplaba, incluso en el caso de alcanzar un acuerdo, que los aranceles comerciales de la Unión Europea fueran a ser inferiores al 15%, algo con lo que ya contaban las autoridades de Bruselas. Asimismo, el presidente estadounidense había avanzado que los productos farmacéuticos no serían parte de un marco comercial porque "tenemos que fabricarlos en Estados Unidos".