UEFA: alarma por poderío económico de la Premier League

La UEFA observa con creciente preocupación las nuevas normas financieras aprobadas recientemente por la Premier League, temiendo que puedan alterar el equilibrio económico y deportivo del fútbol europeo.

A partir de la próxima temporada, los clubes ingleses adoptarán el sistema denominado "Ratio de Coste de Plantel (SCR)", que les permitirá destinar hasta el 85% de sus ingresos a sus plantillas, incluyendo los salarios y los traspasos de los jugadores.

En determinadas circunstancias, gracias a mecanismos de tolerancia, el umbral puede incrementarse hasta el 115%.

El límite establecido por la UEFA para los equipos que participan en competiciones europeas, según indica el sitio web de la cadena británica BBC, es significativamente menor, pues equivale al 70% de los ingresos.

Esto significa que los clubes de la Premier League que no participan en torneos continentales podrían tener márgenes de gasto significativamente mayores que sus rivales europeos, lo que refuerza aún más el poder económico del torneo de la primera división inglesa.

Esto también confirma el dominio actual de Inglaterra en la Champions League, donde seis clubes de la Premier League llegaron a octavos de final.

A la UEFA le preocupa que este desequilibrio pueda ejercer presión sobre los clubes del resto del continente, que corren riesgo de verse obligados a aumentar los costos y asumir mayores riesgos financieros para retener a sus jugadores.

En tal sentido, Traverso destacó que la Premier League genera actualmente alrededor de una cuarta parte de los ingresos totales de los clubes europeos y que un mayor aumento del poder adquisitivo podrá acentuar la concentración de talento en la primera división inglesa.

Datos recientes indican que aproximadamente el 40% de los futbolistas más valiosos del mundo ya juegan en clubes ingleses.

Según la UEFA, esta tendencia se verá reforzada por el nuevo sistema, aunque la Premier League ya ha desestimado las críticas.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, explicó que el nuevo modelo busca garantizar una mayor competitividad interna, ofreciendo a los clubes que no compiten en torneos europeos la oportunidad de invertir para reducir la brecha con los equipos más ricos. (ANSA).