UEFA autoriza a regañadientes a AC Milan y Barcelona a jugar partidos de sus ligas en el extranjero

6 oct (Reuters) - La UEFA dijo el lunes que aprobó a regañadientes que un partido de la Serie A italiana y otro de LaLiga español se disputen en el extranjero.

El encuentro entre Barcelona y Villarreal se disputará en Miami a finales de diciembre, mientras que el choque de la Serie A entre AC Milan y Como se celebrará en Perth (Australia) a principios de febrero.

El AC Milan ha optado por una sede extranjera, ya que su estadio de San Siro no estará disponible porque tanto la ciudad como el escenario se preparan para acoger la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno el 6 de febrero.

LaLiga española lleva casi una década persiguiendo su visión transatlántica, emulando la estrategia empleada por la NFL y la NBA para establecerse en otros mercados.

La UEFA dijo que su Comité Ejecutivo había aprobado a regañadientes la medida como excepción, subrayando que el marco regulador de la FIFA, aún en revisión, carece de suficiente claridad y detalle, y reiterando que sigue oponiéndose en principio a este tipo de partidos.

"Los partidos de liga deben jugarse en territorio local; cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles seguidores y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones", dijo Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos sigan adelante, esta decisión es extraordinaria y no debe considerarse como un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su entorno".

