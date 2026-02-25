UEFA desestima recurso del Benfica por la suspensión provisional de Prestianni

El extremo del Benfica Gianluca Prestianni se perderá el partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones de Europa ante el Real Madrid, después de que la UEFA rechazase el recurso de su club contra la suspensión cautelar del argentino por insultos racistas.

La estrella brasileña del Real Madrid Vinícius acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" durante la victoria del conjunto español en la ida en Lisboa la semana pasada, algo que el argentino niega.

La UEFA, mientras investiga los hechos, suspendió al atacante de 20 años para el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española.

"Se desestima el recurso presentado por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026", indicó el organismo del fútbol europeo.

"El señor Gianluca Prestianni sigue provisionalmente suspendido para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que, de no ser por dicha suspensión, sería elegible", añadió.

El argentino se cubrió la boca con la camiseta mientras discutía con Vinicíus, tras lo que el brasileño contó al árbitro que fue objeto de insultos racistas y el partido fue detenido durante unos diez minutos.