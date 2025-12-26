UEFA: Estonia "ataca" a Rusia

"A casi cuatro años del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, la UEFA sigue otorgándole subsidios a los clubes rusos y, al mismo tiempo, bloqueando el financiamiento a los ucranianos. Esto resulta un trato inmoral e injusto", afirmó Veiko Veskimae, presidente del club estonio Paide, uno de los impulsores de la asamblea.

Según un comunicado de la entidad, la iniciativa apunta a convertirse en una advertencia sobre la necesidad de que el mundo del deporte tome posición seriamente en favor del cese del conflicto armado en Ucrania lo antes posible.

Ninguna alusión a las sanciones que sí pesan en el fútbol sobre los clubes y las selecciones mayores rusas desde que estalló la guerra en febrero de 2022, ni sobre la participación de los clubes y de la selección israelí en los torneos internacionales a pesar del genocidio palestino en Gaza, iniciado hace más de dos años. (ANSA).