UEFA mantiene al polaco Szymon Marciniak como árbitro de la final de la Liga de Campeones

La UEFA confirmó este viernes que el polaco Szymon Marciniak seguirá siendo el árbitro de la final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Inter de Milán tras haber investigado "diligentemente las acusaciones" sobre su participación en un evento con consignas homófobas y antisemitas, al que acudió, según confesó el colegiado internacional, "gravemente engañado".

Marciniak participó el pasado 29 de mayo en una manifestación en Katowice (Polonia) organizado por la extrema derecha, lo que motivó una ola de críticas y que el organismo decidiese investigar lo sucedido para ver si mantenía su designación.

"La UEFA ha investigado diligentemente las acusaciones en torno a la participación de Szymon Marciniak en un evento organizado en Katowice el 29 de mayo de 2023. UEFA y toda la comunidad futbolística se toman estas acusaciones con la mayor seriedad, ya que rechazamos inequívocamente los valores promovidos por un grupo vinculado a este evento. El jueves nos comprometimos a recopilar toda la información relevante y buscamos una aclaración urgente sobre este asunto", indicó el ente en un comunicado.

Y después de llevar a cabo "una revisión exhaustiva", han recibido una declaración del árbitro "expresando sus más profundas disculpas y aclarando su participación en el evento" y que la UEFA ha compartido "para abordar las preocupaciones y garantizar la transparencia" y que ha dado por buenas por lo que confirmó su presencia en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.

Además, el organismo presidido por Aleksander Ceferin también contactó a 'NEVERAGAIN', una ONG afiliada a la red 'FARE', que fue la que planteó su preocupación por la designación de Marciniak y que también solicitó que no se le retirase de este partido, "afirmando firmemente que destituirlo socavaría la promoción de la lucha contra la discriminación".

Marciniak: "fui gravemente engañado"

Por su parte, Szymon Marciniak se dirigió en su comunicado "en particular a las personas que estaban legítimamente alarmadas y decepcionadas" por su participación en este evento. "Quiero expresar mis más profundas disculpas por mi participación y cualquier angustia o daño que pueda haber causado", subrayó.

"Tras reflexionar e investigar más, se ha hecho evidente que estaba gravemente engañado y desconocía por completo la verdadera naturaleza y las afiliaciones del evento en cuestión. No tenía conocimiento de que estuviera asociado a un movimiento polaco de extrema derecha. Si hubiera sido consciente de este hecho, habría declinado categóricamente la invitación", añadió el colegiado.

Para este, "es importante comprender que los valores que promueve este movimiento son totalmente contrarios" a sus creencias "personales" y a "los principios" que defiende, e insistió en estar "profundamente arrepentido" por la percepción que haya podido haber por su participación.

"Como profesional profundamente comprometido con el fútbol, quiero enfatizar mi apoyo inquebrantable a los valores defendidos por la UEFA, en particular la inclusión y el respeto por todas las personas, independientemente de su origen. Estos principios se encuentran en el núcleo mismo del espíritu del fútbol y se alinean a la perfección con mis creencias personales. Además, condeno de todo corazón cualquier forma de odio, discriminación o intolerancia, ya que no tienen cabida en el deporte ni en la sociedad en su conjunto", manifestó Marciniak.

El árbitro polaco destacó igualmente su "compromiso con la lucha contra la discriminación en el fútbol". "Fui uno de los primeros árbitros del mundo, y ciertamente el primero en mi país, en aplicar el 'Procedimiento de los tres pasos' (que se aplica en casos de discriminación) tras un incidente discriminatorio grave durante un partido en Polonia", puntualizó.

"En el futuro, me comprometo a estar más atento al examinar los eventos y las organizaciones con las que me asocio. Me comprometo a aprender de esta experiencia y garantizar que tales errores de juicio no ocurran en el futuro. Comprendo plenamente que mis acciones han tenido repercusiones más allá de la decepción personal y estoy totalmente preparado para aceptar cualquier consecuencia que resulte de mi desacertada participación", remarcó.

