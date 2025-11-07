UEFA revelará nuevos planes de clasificación para el Mundial y la Eurocopa en seis meses

MILÁN (AP) — Los planes para una reorganización en el proceso de clasificación europea para la Copa del Mundo y el Campeonato Europeo se revelarán en un plazo de seis meses, pero la UEFA fue enfática el viernes al afirmar que no seguirá un formato al estilo de la Liga de Campeones.

La nueva Liga de Campeones fue un éxito el año pasado, ya que una liga de 36 equipos en una sola clasificación fue más impredecible que la tradicional fase de grupos. El eventual campeón Paris Saint-Germain y el ganador de 2023, Manchester City, arriesgaron la eliminación en la última de las ocho rondas.

Al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se le preguntó en un Foro de Negocios de Fútbol en Milán si ese podría ser también el camino a seguir para la clasificación de selecciones nacionales, que a menudo ve desajustes y derrotas abultadas para los países más pequeños.

"No", afirmó con firmeza.

Cuando se le presionó sobre cuándo se revelarían los nuevos planes, Ceferin añadió que en aproximadamente seis meses se dará a conocer.

Hace un mes, la especulación de que la UEFA prefería un formato al estilo de la Liga de Campeones para la próxima Eurocopa siguió a las insinuaciones de Ceferin en una conferencia similar en Lisboa.

El organismo de fútbol de Europa está revisando cómo los equipos se clasifican para los principales torneos ante el temor de un interés decreciente entre los aficionados y las emisoras.

El proceso de clasificación para la Copa del Mundo 2026 —que termina este mes— ve a las naciones europeas jugar en grupos de todos contra todos de cuatro o cinco equipos, enfrentándose a cada oponente dos veces.

Pero hubo una falta de partidos llamativos este año y el resultado más desigual fue Austria venciendo a San Marino 10-0 el mes pasado.

Francia venció a Gibraltar por 14-0 en un clasificatorio para la Euro 2024 hace dos años.

"Es demasiado pronto para decir algo concreto e incluso yo no lo sé porque tenemos dos opciones, aún no estamos seguros de qué hacer", dijo Ceferin. "Pero desde un punto de vista, ¿tiene sentido que tengas un resultado de 10-0? Desde otro punto de vista, ¿tiene sentido que porque equipos tan pequeños y medianos tengan que jugar con los grandes, nunca se clasifiquen para jugar en Europa?

"Si pudieras combinar eso de alguna manera, sería bueno... si le preguntas a (un equipo pequeño), ¿quieres jugar contra Italia, Francia, Inglaterra, Alemania en las clasificatorias, o quieres tener muchas más oportunidades de jugar contra ellos en la Euro? Es la segunda opción. Pero todavía lo estamos discutiendo".

La UEFA ha utilizado su competición de la Liga de Naciones de tercer nivel para asegurar que un equipo de bajo rango se clasifique para la Eurocopa masculina.

Fue Macedonia del Norte en la Euro 2020 y luego Georgia en la Euro 2024 y ambos superaron las expectativas. Georgia fue uno de los equipos más emocionantes en la fase de grupos antes de perder contra el eventual campeón España en los octavos de final.

El escritor de deportes de AP Graham Dunbar en Ginebra contribuyó a este informe.

