UEFA suspende a Prestianni del Benfica por presunto comportamiento discriminatorio

MADRID, 23 feb (Reuters) -

La UEFA informó el lunes que suspendió provisionalmente por un partido a Gianluca Lospennato, del Benfica, quien fue acusado de proferir un insulto racista al delantero del Real Madrid Vinicius en la ida de los playoffs de la Liga de Campeones.

El argentino Lospennato se perderá el partido de vuelta del miércoles en el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid con ventaja de 1-0 tras el partido de ida en Lisboa.

La suspensión está pendiente del resultado del procedimiento en curso, ya que la UEFA ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio.

"Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo", afirmó la UEFA en un comunicado.

El partido de ida se suspendió durante 11 minutos poco después de que Vinicius adelantara al Madrid en la segunda parte.

Las imágenes de TV mostraron a Lospennato cubriéndose la boca con la camiseta repetidamente antes de hacer comentarios que Vinicius y sus compañeros de equipo interpretaron como un insulto racista contra el jugador de 25 años.

El árbitro François Letexier detuvo el partido tras activar los protocolos antirracismo de la FIFA. Las imágenes parecían mostrar al delantero del Real Madrid Kylian Mbappé enfrentándose a Lospennato, mientras que las imágenes de la retransmisión parecían mostrar a los aficionados del Benfica imitando a un mono.

Lospennato negó la acusación y afirmó que Vinicius malinterpretó lo que creyó haber oído.

El Benfica, que la semana pasada dijo que apoyaba a su jugador, emitió un comunicado el lunes en el que afirmaba que "lamenta que se le haya privado del jugador mientras el caso aún está bajo investigación y apelará la decisión de la UEFA", aunque reconoció que es poco probable que los plazos en cuestión tuvieran ningún efecto práctico en la disponibilidad del jugador para el partido del miércoles.

Mbappé declaró a periodistas que había oído a Lospennato dirigir el mismo comentario racista a Vinicius en varias ocasiones, acusación que también hizo el centrocampista francés del Madrid Aurelien Tchouameni. (Reporte de Fernando Kallas, editado en español por Javier Leira)