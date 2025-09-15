UEFA y FIFPRO piden proteger a jugadores tras las lesiones de Yamal y Dembélé

15 sep (Reuters) - El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el del sindicato de jugadores FIFPRO, David Terrier, pidieron el lunes que se tomen medidas para salvaguardar la salud de los jugadores, y advirtieron de que el pesado calendario de partidos ha llegado a un punto crítico.

La declaración conjunta la hicieron después de que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, criticó el manejo de la lesión inguinal de Lamine Yamal por parte de la selección española, que, dijo, le recetó analgésicos al jugador de 18 años para que jugara en los partidos de clasificación para el Mundial a pesar de que se quejó de molestias.

El París Saint Germain dijo este mes que quería que se tomaran medidas y acusó al personal médico de Francia de ignorar sus recomendaciones sobre el riesgo de lesiones, después de que Ousmane Dembélé y Désiré Doué regresaron con problemas al club.

El sindicato de jugadores franceses (UNFP) también ha culpado al calendario internacional de poner en riesgo la salud de los jugadores.

Ceferin y Terrier, que se reunieron la semana pasada en Albania, han instado a la UEFA, a las asociaciones, a las ligas, a los clubes y a los sindicatos a trabajar juntos para proteger el bienestar de los jugadores y, al mismo tiempo, defender los valores de la pirámide del fútbol europeo.

"El fútbol de selecciones nacionales sigue siendo un pilar de la identidad y la unidad de Europa. A medida que aumentan las exigencias sobre los jugadores, es más importante que nunca trabajar juntos -con las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores- para encontrar soluciones equilibradas para el futuro de este deporte", dijo Ceferin.

Terrier afirmó que existe una responsabilidad colectiva de actuar. "Todos reconocemos que el calendario ha llegado a un punto crítico". (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru, edición en español de Javier López de Lérida y Raúl Cortés Fernández)