UEFA y Real Madrid llegan a un acuerdo para poner fin a la batalla legal por la Superliga

11 feb (Reuters) -

La UEFA y el Real Madrid llegaron a un acuerdo que pondrá fin a su amarga disputa legal sobre la malograda Superliga Europea, informaron el miércoles el club y el organismo rector del fútbol europeo.

La UEFA, los clubes de fútbol europeos (EFC) y el gigante español afirmaron haber alcanzado un "acuerdo de principios" por el que se respetarán los méritos deportivos tras meses de conversaciones destinadas a promover el "bien" del fútbol europeo de clubes.

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", afirmaron la UEFA y el Real Madrid en un comunicado conjunto. En octubre, el Real Madrid solicitó una indemnización a la UEFA después de que el club anunciara que la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado los recursos presentados por la UEFA, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga en relación con la Superliga.

El Madrid fue uno de los 12 clubes europeos que respaldaron la competición separatista en 2021, antes de que el apoyo a este controvertido evento se viniera abajo en medio de la presión de los aficionados y los Gobiernos.

A medida que los clubes se retiraban, incluidos seis equipos de la Premier League, el Madrid y el Barcelona fueron los únicos clubes que siguieron respaldando el proyecto que, durante un breve periodo de tiempo, amenazó con rivalizar con la Liga de Campeones de la UEFA. Sin embargo, el Barcelona se retiró oficialmente del proyecto de la Superliga Europea la semana pasada, dejando al Real Madrid como único defensor de la competición.

Los organizadores intentaron reactivar la idea en diciembre de 2024 con un nuevo concepto, la "

"Unify League"

", en la que participaban 96 clubes divididos en cuatro ligas.

Sin embargo, tampoco consiguió un apoyo sustancial, con una fuerte resistencia por parte de las principales ligas, como LaLiga y la Premier League. (Reporte de Rohith Nair en Bangalore; editado en español por Daniela Desantis)