UE/Jordania.- La UE desembolsa los primeros 250 millones de la ayuda macrofinanciera a Jordania para reformas

BRUSELAS, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha informado este miércoles del primer pago de 250 millones de euros del total de 500 millones de ayuda macrofinanciera que la Unión Europea concederá al país en un periodo de dos años y medio a cambio de una serie de reformas económicas y democráticas.

La UE y Jordania firmaron el pasado mes de agosto el Memorando de Entendimiento que fija las condiciones del apoyo financiero, incluidas las reformas necesarias para promover la estabilidad económica, el crecimiento sostenible, la resiliencia y el proceso de reforma en el país.

El convenio prevé que habrá dos desembolsos más de 150 y 100 millones de euros en un periodo de dos años y medio si Jordania cumple con el desarrollo de medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

Otras áreas de actuación son la protección social, las políticas del mercado laboral, la transición ecológica y el entorno empresarial.

El avance en el programa estará supervisado tanto por la Comisión Europea como con el Servicio de Acción Exterior de la UE.