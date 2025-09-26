UER votará sobre la participación de Israel en Eurovisión, según medios

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 26 sep (Reuters) -

Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) votarán en noviembre sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión que se celebrará en Viena el próximo año, según informan medios de comunicación.

El periódico austriaco Kronen Zeitung y el diario The Guardian informaron el jueves de que los miembros de la UER fueron informados de la votación en una carta del presidente de la organización.

"La votación sobre la participación en el Festival de Eurovisión 2026 tendrá lugar en una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la UER que se celebrará en línea a principios de noviembre", dijo la UER a Reuters en un comunicado, sin nombrar expresamente a Israel.

El Kronen Zeitung incluyó una captura de pantalla de la carta en la que se decía que el consejo ejecutivo de la UER reconocía que no podía llegar a una posición consensuada sobre la participación de la cadena pública israelí, KAN. Reuters no pudo confirmar inmediatamente la autenticidad de la carta.

El 16 de septiembre, el consejo de administración de la radiotelevisión pública española RTVE votó a favor de del concurso de 2026, que se celebrará en mayo en Viena, si Israel participaba en el certamen.

España es el quinto país que se compromete a ello, después de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y el primero de los llamados "inco grandes", grupo en el que también figuran Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Estos países se clasifican automáticamente para la ronda final del concurso.

Eurovisión, que insiste en su neutralidad política, se ha enfrentado este año a una polémica relacionada con la guerra de Gaza.

En septiembre, una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido en Gaza, acusaciones que Israel calificó de escandalosas.

Varios países habían instado a la UER, alianza de cadenas públicas que organiza y coproduce el certamen anual, a excluir a Israel de la edición de 2025.

El cantante austriaco JJ, ganador este año, también ha pedido la exclusión de Israel en 2026. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)