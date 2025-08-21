Uganda acuerda recibir migrantes deportados de EEUU sin antecedentes penales

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Uganda han anunciado este jueves que han llegado a un acuerdo con Estados Unidos para aceptar migrantes deportados que carezcan de antecedentes penales y cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas por la Administración estadounidense.

El Ministerio de Exteriores ugandés ha indicado en un comunicado que se trata de un acuerdo "temporal que incluye una serie de condiciones" y que se aplicará únicamente a aquellos migrantes que no deseen volver a sus países de origen en caso de no poder entrar en el país norteamericano.

Así, ha especificado que el país, que prefiere que los migrantes deportados tengan origen africano, no aceptará menores no acompañados.

"Estamos trabajando para redactar los detalles del acuerdo", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

"El acuerdo se refiere a ciudadanos de terceros países a quienes no se les puede conceder asilo en Estados Unidos pero que son reacios a regresar a sus países de origen o pueden tener preocupaciones al respecto", recoge el documento.