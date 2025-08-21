Uganda anuncia acuerdo con Estados Unidos para albergar a migrantes

Uganda acordó acoger a migrantes que no reúnan los requisitos para permanecer en Estados Unidos, informó el gobierno de ese país africano, en un nuevo episodio de la campaña de Washington para enviar a esos extranjeros hacia otros países.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump intenta trasladar a los migrantes irregulares a terceros países, luego de que algunas naciones se negaran a aceptar a sus ciudadanos repatriados.

"El acuerdo concierne a los ciudadanos de terceros países a los que no se les concede asilo en Estados Unidos, pero que se muestran reacios o tienen dudas sobre regresar a sus países de origen", afirmó el secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores ugandés Vincent Bagiire, en un comunicado en la red social X.

Afirmó que se trata de un "acuerdo temporal", que especifica que "no se aceptarán personas con antecedentes penales ni menores no acompañados".

Bagiire también declaró la preferencia de que sean "las personas procedentes de países africanos" las que se trasladen a Uganda.

Según el funcionario, ambas partes están trabajando en los detalles del pacto.

Uganda acoge actualmente a la mayor población de refugiados de África con aproximadamente 1,7 millones, según Naciones Unidas, y es el último país del este de ese continente en anunciar un acuerdo de este tipo con Washington, luego de Ruanda y Sudán del Sur.