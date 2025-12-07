Uganda.- El principal líder opositor denuncia agresiones por parte de agentes durante un acto de campaña en Uganda

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press) -

El líder opositor ugandés Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, ha denunciado que las fuerzas de seguridad le agredieron el sábado junto a varios miembros de su equipo de campaña y seguidores durante un acto en la ciudad de Gulu, situada en el norte del país, en el marco de su campaña de cara a las elecciones generales de enero de 2026.

"Al acercarnos a la ciudad de Gulu, criminales con uniformes policiales y militares nos atacaron con palos y piedras y comenzaron a golpear a nuestra gente. Uno de ellos me golpeó con un palo en la cara", ha relatado a través de su cuenta en la red social X, donde ha especificado que varias de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas tras la agresión.

"Todo esto porque (el presidente ugandés, Yoweri) Museveni le tiene un miedo terrible al pueblo. Ninguna brutalidad lo salvará de una caída inevitable. Ninguna brutalidad impedirá que el pueblo de Uganda luche por su libertad", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que el Ejército irrumpió esta semana en una oficina de la opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP, según sus siglas en inglés) en Gulu.

Sin embargo, ha mostrado su "agradecimiento a la población de Gulu por acudir a escuchar el mensaje de libertad a pesar de un día de represión y brutalidad extrema". "Si bien muchos temían salir y otros fueron dispersados antes de nuestra llegada, otros aguantaron frente a la criminalidad y salieron a mostrar su solidaridad", ha subrayado.

Los incidentes han tenido lugar apenas unos días después de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticara la intensificación de la represión contra la oposición y los medios de cara a las elecciones de enero y reclamara a las autoridades que respeten y protejan los Derechos Humanos antes, durante y después de la votación.

Así, apuntó a informaciones creíbles sobre la detención en lo que va de año de al menos 550 personas, entre ellas miembros y seguidores de la NUP, incluidos más de 300 desde el inicio en septiembre de la campaña electoral, en medio de un intenso despliegue de las fuerzas de seguridad en los lugares en los que Kyagulanyi celebra sus actos.

Museveni, quien llegó al poder en 1986 tras la guerra civil en el país (1980-1986) a raíz del derrocamiento del dictador Idi Amin en 1979 y posteriormente de Milton Obote por las denuncias de fraude en las elecciones del año siguiente, aspirará en las elecciones de enero a prolongar sus 40 años de mandato al frente del país africano.

El mandatario aspirará así a iniciar una quinta década al frente del país africano, en medio de un aumento de las denuncias sobre represión. De hecho, Bobi Wine ha sido detenido en varias ocasiones y tras las presidenciales de 2021 denunció un fraude para beneficiar al mandatario, llegando incluso a negarse a reconocer su derrota y acusar al presidente de manipulación electoral para mantenerse en el poder.