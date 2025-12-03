Uganda.- La ONU denuncia una intensificación de la represión en Uganda de cara a las elecciones de enero de 2026

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha criticado este miércoles la intensificación de la represión contra la oposición y los medios de cara a las elecciones generales que se celebrarán en enero de 2026 y ha reclamado a las autoridades que respeten y protejan los Derechos Humanos antes, durante y después de la votación.

La oficina de Turk ha señalado a informaciones creíbles sobre la detención en lo que va de año de al menos 550 personas, entre ellas miembros y seguidores de la opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP), incluidos más de 300 desde el inicio en septiembre de la campaña electoral.

Así, ha indicado que muchas de ellas siguen bajo custodia por cargos que van desde la alteración del orden público hasta la desobediencia, la obstrucción y la incitación a la violencia, en medio de un intenso despliegue de las fuerzas de seguridad en los lugares en los que la NUP y su líder, Robery Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, celebran sus actos.

En este sentido, ha resaltado que los agentes han recurrido al uso de gases lacrimógenos, látigos, porras, cañones de agua y productos químicos irritantes, entre otras armas, durante las manifestaciones para dispersar a los partidarios de la NUP, unos sucesos que se han saldado con numerosos heridos y que han provocado críticas desde la oposición.

"Es profundamente lamentable que las campañas electorales se hayan visto una vez más marcadas por los arrestos arbitrarios generalizados, las detenciones y el uso de fuerza innecesaria o desproporcionada contra la oposición, así como por restricciones indebidas de la libertad de prensa", ha destacado Turk.

"Pido a las autoridades ugandesas que pongan fin al uso de estas tácticas represivas para permitir a los ugandeses ejercer de forma total y pacífica su derecho a participar en los asuntos públicos de su país durante el día de las elecciones y en los posteriores", ha manifestado.

La oficina ha hecho además hincapié en que las informaciones sobre arrestos, detenciones, desapariciones forzosas, torturas y otros malos tratos contra opositores y activistas ha aumentado durante el último año, incluidas acusaciones contra las fuerzas de seguridad por el uso de vehículos sin matrícula ni identificación conocidos como "drones" para transportar a personas a lugares de detención no oficiales.

"Insto a las autoridades ugandesas a que investiguen de forma completa e imparcial todas las denuncias de desaparición forzada, arresto y detención arbitrarios y tortura o malos tratos, castiguen a los responsables y proporcionen una reparación integral a las víctimas", ha señalado Turk, quien ha reclamado también a Kampala que "pongan fin a este patrón de represión" y liberen a todos los detenidos de forma arbitraria.

Por último, ha solicitado al Gobierno ugandés que respete la libertad de expresión de la población, después de que periodistas de la cadena NTV y el diario 'The Daily Monitor' vieran retiradas sus acreditaciones para cubrir los asuntos parlamentarios a raíz de sus informaciones críticas.

Además, más de 30 periodistas y trabajadores de los medios fueron agredidos o vieron sus equipos confiscados o dañados por parte de las fuerzas de seguridad durante las parlamentarias parciales celebradas en marzo en la circunscripción de Kawempe Norte.

"Las autoridades ugandesas deben poner fin a toda violencia contra los medios de comunicación y la oposición y actuar plenamente de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", ha zanjado Turk, según un comunicado publicado por su oficina.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien llegó al poder en 1986 tras la guerra civil en el país (1980-1986) a raíz del derrocamiento del dictador Idi Amin en 1979 y posteriormente de Milton Obote por las denuncias de fraude en las elecciones del año siguiente, aspirará en las elecciones de enero a prolongar sus 40 años de mandato al frente del país africano.

Museveni aspirará así a iniciar una quinta década al frente del país africano, en medio de un aumento de las denuncias sobre represión contra la oposición. De hecho, Bobi Wine ha sido detenido en varias ocasiones y tras las presidenciales de 2021 denunció un fraude para beneficiar al mandatario, llegando incluso a negarse a reconocer su derrota y acusar al presidente de manipulación electoral para mantenerse en el poder.