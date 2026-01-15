Uganda vota en elecciones presidenciales en medio de cortes de internet y retrasos

KAMPALA, Uganda (AP) — Los centros de votación abrieron el jueves para las elecciones presidenciales de Uganda, a pesar de un bloqueo de varios días al acceso a internet que ha sido considerado un gesto antidemocrático en un país donde el presidente ostenta el poder desde 1986.

Se formaron multitudes y largas filas en algunas zonas debido a la demora en la apertura de las mesas de votación y a que el material electoral se entregó después de la hora de apertura prevista, las siete de la mañana.

El presidente, Yoweri Museveni, de 81 años, se enfrenta a otros siete candidatos, incluido Robert Kyagulanyi, un músico convertido en político más conocido como Bobi Wine, quien reclama un cambio político.

En el país de África Oriental, con aproximadamente 45 millones de habitantes, hay 21,6 millones de votantes registrados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.