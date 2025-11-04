UGT cree que los datos reflejan la "buena situación económica" de España y aboga por subir salarios

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, afirmó este martes que los datos de paro y afiliación de octubre reflejan "la buena situación económica" de España, con un aumento del número de las personas afiliadas a la Seguridad Social y un "ligero" repunte del desempleo, habitual en este mes por el fin de la temporada de verano. En este sentido, Estévez resaltó que, en términos desestacionalizados, el paro bajó en octubre en 15.526 personas respecto al mes anterior. La representante sindical afirmó además que la expansión del mercado laboral se está realizando a través de un empleo de más calidad, pues el 42,6% de los contratos firmados el mes pasado fueron indefinidos y la modalidad más estable, el indefinido a tiempo completo, se sitúa 32,1 puntos por encima de la cifra existente antes de la reforma laboral de 2021. No obstante, a pesar de estos buenos datos, Estévez instó a mejorar las políticas activas de empleo para ayudar a la empleabilidad de los parados, especialmente de los de larga y muy larga duración. Asimismo, emplazó a reducir la jornada laboral, a acometer la reforma del despido improcedente para que la indemnización sea verdaderamente reparadora, y a subir los salarios en la negociación colectiva, así como el salario mínimo interprofesional (SMI). "Vamos a luchar en todos los ámbitos posibles y uno de ellos es en la próxima negociación del acuerdo estatal de negociación colectiva", afirmó.