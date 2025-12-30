UGT pide una senda "ambiciosa" de subida salarial en 2026 que mejore el poder adquisitivo de trabajadores

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El sindicato UGT ha pedido una senda "ambiciosa" de subida salarial para 2026, que supongan una ampliación generalizada del poder adquisitivo y se traduzcan, en última instancia, en una mejora firme de las condiciones de vida de la población trabajadora.

Para ello, ha defendido el sindicato, es esencial acordar un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), acorde al momento de expansión económica actual, además de seguir presionando hacia arriba el resto del abanico salarial a través de la negociación colectiva, con incrementos que tengan en cuenta la carestía de la vivienda y los elevados márgenes empresariales, que en los últimos años se mantienen en niveles récord.

Así lo han indicado tras avanzar este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes.

En un comunicado, desde UGT han recordado que el dato del IPC avanzado es en ocho décimas inferior a las subidas salariales medias alcanzadas en convenio, que ascienden al 3,5%.

Según el sindicato, este diferencial positivo reafirma la importancia del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en la medida que ha permitido impulsar incrementos salariales consistentes y proteger el poder de compra de muchas familias trabajadoras.

Sin embargo, ha avisado de que una parte significativa de la población trabajadora sigue sin notar una mejora económica clara y las personas con rentas más bajas siguen sufriendo, en mayor proporción, el alza de precios en productos básicos; mientras que el desbocado precio de la vivienda hace imposible la emancipación o, en el mejor de los casos, absorbe una parte desproporcionada de los salarios.