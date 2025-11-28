Úlster. Retirados los cargos contra los acusados de violación en el marco de las revueltas antimigración de junio

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Irlanda del Norte ha retirado todos los cargos imputados contra dos adolescentes extranjeros acusados de violar a una joven en Irlanda del Norte, un incidente que desató fuertes disturbios en una ola de violencia xenófoba.

En un comunicado publicado este viernes, la Fiscalía norirlandesa esgrime que han aparecido "importantes novedades probatorias en este caso", a la luz de las cuales el caso "se debe sobreseer".

"La Fiscalía y el equipo de investigación policial se reunieron esta mañana con la denunciante y su familia para explicarles los motivos de la decisión", ha añadido. Así pues, "todos los cargos que enfrentaban ambos acusados han sido retirados formalmente en el Tribunal de Menores de Laganside hoy, a 28 de noviembre de 2025".

"Debido a la importancia de respetar la privacidad, el anonimato y el bienestar de todos los jóvenes involucrados, incluido la denunciante, la Fiscalía no hará más comentarios", concluye el comunicado.

Las protestas estallaron principalmente en la localidad de Ballymena, donde ocurrió el incidente, y se extendieron a otras localidades como Portadown, Newtownabbey y Carrickfergus durante una semana de disturbios que acabaron con más de un centenar de policías heridos.