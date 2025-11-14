Última fecha de infarto en la Concacaf: siete selecciones por tres boletos para el Mundial

Siete selecciones pelearán por tres boletos directos para el Mundial de Norteamérica-2026 el próximo martes en la última fecha del clasificatorio de Concacaf, tras unos penúltimos duelos este jueves que dejaron por fuera a equipos como El Salvador o Guatemala.

Los aficionados de Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica tendrán la siguiente semana el corazón en un puño en una jornada que promete ser frenética, con varios duelos directos por un boleto mundialista y que otorgará también dos cupos para la repesca.

Al contrario, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua ya no tienen ninguna oportunidad de clasificar a la máxima cita del fútbol.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos, cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

Panamá y Surinam, empatados

En el Grupo A, Surinam y Panamá ganaron este jueves sus respectivos compromisos ante El Salvador y Guatemala, en la penúltima fecha del clasificatorio.

Con una goleada 4-0, Surinam demostró sus credenciales para clasificar por primera vez a un Mundial, con goles de Tjaronn Chery (44', p) y Richonell Margaret (74', 76') y Dhoraso Klas (83'), en partido disputado en el Estadio Franklin Essed, en Paramaribo.

Por su parte, Panamá venció 3-2 en su visita a Guatemala, con goles de Cecilio Waterman (30', 44') y José Fajardo (78), mientras que para los chapines descontaron Arquímides Ordoñez (69') y Rudy Muñoz (72'), en un duelo disputado en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

Con estos resultados, Surinam y Panamá lideran la llave con 9 puntos, aunque los caribeños están en primer lugar por diferencia de goles. Les siguen en la tabla Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3.

En la última fecha, Surinam viajará a Guatemala y Panamá recibirá a El Salvador.

Honduras-Costa Rica: muerte súbita

En el Grupo C, Honduras y Costa Rica mordieron el polvo, respectivamente, ante Nicaragua y Haití, que se coló a última hora en la pelea por un boleto directo.

El equipo hondureño, que tenía opciones de clasificar de manera directa al Mundial este jueves, perdió 2-0 en su visita a Nicaragua, en partido disputado en el Estadio Nacional de Managua. Los goles del equipo pinolero fueron anotados por Bancy Hernández (12') y Jaime Moreno (82').

En el otro partido, Costa Rica fue incapaz de ganar a Haití en su exilio de Willemstad, Curazao, donde los caribeños ganaron 1-0 con anotación de Frantzdy Pierrot (44').

Con estos resultados, Honduras y Haití lideran el Grupo C con 8 puntos, seguidos de Costa Rica 6 y Nicaragua 4.

En la última fecha el martes, Costa Rica recibe a Honduras y Haití será local con Nicaragua.

Tanto hondureños como haitianos dependen de sí mismos para clasificar directamente, mientras que los ticos deben ganar y esperar una derrota haitiana con una Nicaragua que ya no se juega nada.

Curazao o Jamaica

Con una goleada de escándalo por 7-0 en su visita a Bermudas, Curazao le robó el liderato a Jamaica en el Grupo B, que no pasó del empate 1-1 en su salida a Trinidad y Tobago.

Por Curazao anotaron Leandro Bacuna (6'), Juninho Bacuna (32'), Jordi Paulina (48', 63'), Sontje Hansen (59'), Ar'jany Martha (82') y Roshon van Eijma (90+2), en un duelo disputado en Hamilton.

En Puerto España, Renaldo Cephas adelantó a Jamaica (53), pero Kevin Molino empató (85) la contienda.

Con estos marcadores, Curazao lidera la llave con 11 puntos, seguido de Jamaica con 10, Trinidad y Tobago con 6 y Bermudas sin puntos.

Ahora, Jamaica recibirá en Kingston a Curazao, al que le valdrá el empate para clasificar por primera vez a un Mundial.

