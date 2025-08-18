Última propuesta: alto el fuego en Gaza incluye suspender operaciones militares por 60 días, según fuente egipcia

EL CAIRO, 18 ago (Reuters) - La última propuesta de alto el fuego en Gaza acordada por el grupo palestino Hamás incluye la suspensión de las operaciones militares durante 60 días y podría considerarse una vía para alcanzar un acuerdo global que ponga fin a la guerra de Gaza, dijo el lunes a Reuters una fuente oficial egipcia.

El periodo de suspensión contemplaría el intercambio de prisioneros palestinos a cambio de la liberación de la mitad de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, según la fuente.

La guerra dura ya casi dos años. (Reporte de la redacción de El Cairo; Editado en español por Natalia Ramos)