Últimas demandas contra el quarterback Deshaun Watson por masajes son desestimadas

HOUSTON (AP) — Las dos últimas de casi 30 demandas civiles que enfrentaba Deshaun Watson, quarterback de los Browns de Cleveland, por acusaciones de conducta sexual inapropiada han sido desestimadas, según los registros judiciales

La desestimación de estas dos demandas libera a Watson de los problemas legales que había enfrentado desde 2021, después de que 27 mujeres se presentaran y lo acusaran en documentos judiciales en Texas de exponerse, tocarlas con sus genitales o besarlas contra su voluntad, principalmente durante citas de masaje

Algunas de las mujeres alegaron que Watson, de 30 años, las obligó a realizar sexo oral y una mujer lo acusó de agredirla sexualmente

Las desestimaciones se producen ya que ambas demandas estaban programadas para ir a juicio en las próximas semanas. Las acusaciones contra Watson se hicieron cuando jugaba para los Texans de Houston

Se cree que Watson no tiene otras demandas pendientes en relación con las acusaciones de conducta sexual inapropiada

Una de las demandas que fue desestimada el viernes ha sido resuelta, dijo Tony Buzbee, el abogado de la mujer que la había presentado. Buzbee se negó a hacer más comentarios, citando la confidencialidad del acuerdo de conciliación. La clienta de Buzbee alegó que Watson la tocó con su pene varias veces durante una sesión de masaje

No se supo de inmediato si la otra demanda desestimada también había sido resuelta. Anissah Nguyen, abogada de la mujer que presentó la demanda, no respondió de inmediato a un correo electrónico o llamada solicitando comentarios. La clienta de Nguyen había acusado a Watson de presionarla para realizar sexo oral durante un masaje

Los abogados de Watson declinaron hacer comentarios

Watson, quien fue traspasado a los Browns en marzo de 2022, ha negado durante mucho tiempo cualquier irregularidad, y dos jurados de instrucción separados en Texas se negaron a acusarlo. Uno de sus abogados, Rusty Hardin, había dicho anteriormente que las acusaciones contra Watson eran "infundadas"

"No recuerdo ni tengo constancia de encuentros sexuales con ella", dijo Watson en una declaración de 2023 que dio mientras era interrogado sobre la mujer representada por Nguyen

La mujer representada por Nguyen también había demandado a los Texans, alegando que Watson había agredido a mujeres con la ayuda y recursos del equipo. La demanda contra los Texans también fue desestimada la semana pasada

Un portavoz de los Texans no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios

En julio de 2022, 30 mujeres que habían acusado a los Texans de hacer la vista gorda ante las acusaciones contra su exestrella mariscal de campo resolvieron sus reclamos legales contra el equipo

Los problemas legales de Watson comenzaron después de que decenas de mujeres afirmaran haber sido víctimas de conducta sexual inapropiada o agresión entre 2017 y 2020

La mayoría de las demandas contra Watson se resolvieron en 2022

Tras las acusaciones, Watson fue suspendido durante los primeros 11 juegos en 2022 por violar la política de conducta personal de la NFL

Watson también fue multado con cinco millones de dólares y se sometió a una evaluación obligatoria antes de ser reincorporado por la liga. Ha jugado solo en 19 partidos para los Browns debido a la suspensión de la NFL y lesiones

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes