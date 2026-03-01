Últimas previsiones de Video en Español

= NOTICIA PRINCIPAL =

EEUU e Israel atacan a Irán, que incendia con misiles la región

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado a Irán, con el aparente objetivo de derrocar al régimen, a lo que la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo

(Israel Irán EEUU conflicto fuerzas armadas – Ya disponible)

Irán responde ante ataque de EEUU lanzando misiles a Israel y otros países

Tras la operación estadounidense e israelí, Irán lanzó el sábado misiles contra Israel y otros países del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos dispone de varias bases militares

(Israel Irán EEUU conflicto fuerzas armadas – Ya disponible)

Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos

(1AS IMÁGENES EEUU Israel Irán conflicto – Ya disponible) VIDEO NUEVO

Jamenei y otros altos mandos de Irán mueren en ataques de EEUU e Israel

El gobierno de Estados Unidos y de Israel confirmaron la muerte del ayatolá iraní Alí Jamenei así como de otros altos mandos del régimen en los ataques militares del sábado que dejaron más de 200 muertos según la Media Luna Roja

(EEUU Israel Irán conflicto – Ya disponible) VIDEO NUEVO

Alí Jamenei, el implacable líder supremo de Irán

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, pilar de su sistema teocrático desde la revolución islámica, cuya muerte fue anunciada el sábado por el presidente estadounidense Donald Trump, superó múltiples crisis a lo largo de las décadas y se mantuvo desafiante hasta el final

(EEUU Israel Irán conflicto – Ya disponible) VIDEO NUEVO

Media Luna Roja cifra en 108 los muertos por ataque sobre escuela de Irán

TEHERAN: La Media Luna Roja indicó que el balance de muertos por un bombardeo que golpeó una escuela en el sur de Irán se elevó a 108 personas, después de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica

(Irán EEUU Israel conflicto política – Ya disponible) VIDEO NUEVO

Jefe de la ONU advierte que puede haber "acontecimientos incontrolables" tras ataques

NACIONES UNIDAS: El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el sábado que la acción militar en Oriente Medio amenaza con generar más inestabilidad en la región, después de que Estados Unidos e Israel atacarán Irán y Teherán tomara represalias

(1AS IMÁGENES diplomacia conflicto ONU Irán OrienteMedio – Ya disponible)

Las reacciones en el mundo al ataque de EEUU e Israel contra Irán

PARÍS: El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado el sábado contra Irán y la respuesta de Teherán contra otros países de la región desataron fuertes reacciones internacionales, que reflejan una gran inquietud por el riesgo de una escalada regional

(Irán EEUU Israel diplomacia conflicto nuclear- Ya disponible)

Argentina eleva nivel de seguridad a "alto" por conflicto en Medio Oriente

BUENOS AIRES: El gobierno de Argentina elevó el sábado el nivel de seguridad a "alto" en todo el territorio nacional y en las embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia

(Argentina política defensa Irán EEUU Israel medio-oriente – Ya disponible) VIDEO NUEVO

aic