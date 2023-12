Tras las fiestas navideñas, la Serie A volverá a la actividad este viernes con la 18ª jornada, en la que se vivirá un nuevo pulso a distancia entre los dos grandes aspirantes al título, Inter y Juventus.

El equipo interista, con cuatro puntos más que su rival turinés (44 por 409, tiene asegurado ya acabar como líder la primera vuelta del campeonato, pero buscará una quinta victoria consecutiva en la Serie A para tratar de distanciarse un poco más al frente de la clasificación.

En su desplazamiento a Génova (viernes 19h45 GMT), el Inter seguramente no podrá contar por lesión con su goleador argentino Lautaro Martínez (15 goles esta temporada) .

El rival, 13º en la clasificación con 19 puntos, puso fin justo antes de la pausa navideña a una racha de cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas) con un triunfo fuera de casa ante el Sassuolo (2-1).

- Sin Lautaro por lesión -

La victoria del Inter metería presión a una Juve que cerrará la jornada el sábado (19h45 GMT) recibiendo a la Roma (6ª con 28 puntos).

Los piamonteses no han perdido en su estadio esta temporada, pero el equipo de José Mourinho no puede ceder más puntos si no quiere alejarse de la pelea por la Champions y la semana pasada ya ganó al vigente campeón Nápoles.

Precisamente, el Nápoles, gran decepción de la primera mitad de la temporada (7º con 27 puntos), abrirá la jornada el viernes (17h30 GMT) recibiendo al Monza (11º con 21 puntos).

Otro aspirante al 'Scudetto', el Milan tratará de mantener su plaza en el podio (3º con 33 puntos) el sábado frente al Sassuolo (15º), amenazada por el sorprendente Bolonia (4º, 31 puntos), que jugará contra Udinese (17º).

Programa de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- viernes:

(17h30 GMT) Nápoles

Monza

Fiorentina

Torino

(19h45 GMT) Lazio

Frosinone

Génova

Inter

- sábado:

(11h30 GMT) Atalanta

Lecce

(14h00 GMT) Udinese

Bolonia

Cagliari

Empoli

(17h00 GMT) Milan

Sassuolo

Hellas Verona

Salernitana

(19h45 GMT) Juventus

Roma

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. inter 44 17 14 2 1 41 7 34

2. Juventus 40 17 12 4 1 26 11 15

3. milan 33 17 10 3 4 31 20 11

4. bolonia 31 17 8 7 2 21 12 9

5. Fiorentina 30 17 9 3 5 26 18 8

6. roma 28 17 8 4 5 30 19 11

7. nápoles 27 17 8 3 6 28 21 7

8. Atalanta 26 17 8 2 7 28 20 8

9. lazio 24 17 7 3 7 18 18 0

10. torino 24 17 6 6 5 15 17 -2

11. monza 21 17 5 6 6 16 18 -2

12. lecce 20 17 4 8 5 19 23 -4

13. génova 19 17 5 4 8 18 22 -4

14. Frosinone 19 17 5 4 8 22 28 -6

15. Sassuolo 16 17 4 4 9 25 32 -7

16. Hellas Verona 14 17 3 5 9 15 23 -8

17. Udinese 14 17 1 11 5 15 28 -13

18. Cagliari 13 17 3 4 10 16 31 -15

19. empoli 12 17 3 3 11 10 30 -20

20. Salernitana 9 17 1 6 10 14 36 -22

