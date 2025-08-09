Últimos datos de empleo refuerzan apoyo a tres recortes de tasas este año, dice Bowman de la Fed

Por Ann Saphir

9 ago (Reuters) - La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo que los débiles datos recientes sobre el empleo subrayan su preocupación por la fragilidad del mercado laboral y refuerzan su confianza en su propia previsión de que este año probablemente serán apropiados tres recortes de las tasas.

Bowman fue una de los dos gobernadores de la Fed que discreparon el mes pasado de la decisión del banco central estadounidense de mantener las tasas de interés a corto plazo entre el 4,25% y el 4,50%, donde han estado desde diciembre.

La mayoría de los funcionarios de la Fed se han mostrado más cautelosos sobre una baja de tasas dado el potencial que ven de que los aranceles del Gobierno de Donald Trump puedan interrumpir el progreso para bajar la inflación al objetivo del 2%.

En los últimos días, sin embargo, varios responsables de política monetaria de la Fed parecen estar más cerca de apoyar los recortes.

"Tomar medidas en la reunión de la semana pasada habría cubierto proactivamente el riesgo de una mayor erosión de las condiciones del mercado laboral y un mayor debilitamiento de la actividad económica", dijo Bowman el sábado a la Asociación de Banqueros de Kansas.

Sus comentarios se centraron aún más en su preocupación por un deterioro del mercado laboral que lo reflejado en la explicación de su voto político tras la reunión.

El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo del viernes pasado mostró que la tasa de desempleo subía al 4,2%, "cerca de redondear al 4,3%", como lo describió Bowman el sábado.

El informe también incluyó revisiones de los datos publicados anteriormente, que mostraron que el aumento del empleo se había ralentizado bruscamente en los últimos tres meses, hasta un promedio mensual de 35.000 puestos de trabajo.

"Esta cifra está muy por debajo del ritmo moderado de principios de año, probablemente debido a un debilitamiento significativo de la demanda de mano de obra", dijo Bowman.

"Mi Resumen de Proyecciones Económicas incluye tres recortes para este año, lo que ha sido coherente con mi previsión desde diciembre, y los últimos datos del mercado laboral refuerzan mi opinión".

La Fed tiene programadas otras tres reuniones de política monetaria para este año, en septiembre, octubre y diciembre.

Los economistas suelen apuntar a 100.000 aumentos mensuales del empleo como consistentes con un mercado laboral en estado estacionario, aunque con las grandes reducciones de la inmigración desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero es probable que esa cifra sea inferior.

Bowman dijo el sábado que había empezado a abogar por un recorte de tasas en julio en la reunión de junio de la Fed.

Trump ha dicho que las últimas cifras de empleo estaban "amañadas" y despidió a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales poco después de que se publicara el informe.

(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Javier Leira)