Últimos diez campeones de la Ligue 1 y el palmarés
Los diez últimos campeones y el palmarés de la Ligue 1 antes de que comience el viernes la nueva...
Los diez últimos campeones y el palmarés de la Ligue 1 antes de que comience el viernes la nueva temorada del campeonato francés de fúrbol:
2025: París SG
2024: París SG
2023: París SG
2022: París SG
2021: Lille
2020: París SG
2019: París SG
2018: París SG
2017: Mónaco
2016: París SG
- Los equipos con más títulos del campeonato de Francia de fútbol:
París SG: 13 (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025)
AS Saint-Étienne: 10 (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981)
Marsella: 9* (1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010)
FC Nantes: 8 (1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001)
AS Mónaco: 8 (1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000, 2017)
Lyon: 7 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Stade de Reims: 6 (1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962)
Burdeos: 6 (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009)
Niza: 4 (1951, 1952, 1956, 1959)
Lille: 4 (1946, 1954, 2011, 2021)
* El título de 1993 le fue retirado al Marsella por un caso de corrupción contra el Valenciennes y no fue reatribuido.
