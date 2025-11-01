Últimos restos devueltos a Israel desde Gaza no son de rehenes, dice un funcionario israelí

JERUSALÉN (AP) — Los restos de tres personas entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja esta semana no pertenecen a ninguno de los rehenes, afirmó un oficial militar israelí el sábado, una circunstancia que podría socavar el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra entre Israel y Hamás.

La entrega se hizo después de que Israel devolviera el viernes los cuerpos de 30 palestinos a Gaza. Eso completó un intercambio después de que milicianos entregaran a principios de esta semana los restos de dos rehenes, una señal de que el tenso acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás avanzaba.

Los restos no identificados de las tres personas fueron devueltos tarde el viernes a Israel, donde fueron examinados durante la noche. En ese momento, otro militar israelí advirtió que la inteligencia israelí sugería que no pertenecían a ninguno de los rehenes tomados por milicianos palestinos durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que desató la guerra.

El segundo militar israelí confirmó el sábado que no eran de ningún rehén. No estaba claro quiénes podrían ser y por qué fueron devueltos a Israel.

Ambos oficiales hablaron con The Associated Press bajo anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.

Un portavoz de Hamás no respondió de inmediato a las llamadas y mensajes en busca de un comentario.

Desde que el alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han enviado los restos de 17 rehenes que estuvieron retenidos en Gaza durante los últimos dos años.

Pero el proceso de devolución de los cuerpos de los últimos 11 rehenes restantes, como se estipula en el acuerdo de tregua, avanza lentamente, y los milicianos entregan apenas uno o dos cuerpos cada pocos días.

El número total de cuerpos palestinos devueltos por Israel desde que comenzó el alto el fuego ahora asciende a 225. Solo 75 de esos han sido identificados por las familias, según el Ministerio de Salud de Gaza. No está claro si los devueltos fueron asesinados en Israel durante el ataque del 7 de octubre de 2023, si murieron bajo custodia israelí como detenidos o si fueron recuperados de Gaza por tropas durante la guerra.

La frágil tregua enfrentó su mayor desafío a principios de esta semana cuando Israel llevó a cabo ataques en toda Gaza que mataron a más de 100 personas, tras el asesinato de un soldado israelí en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, y la devolución incompleta de rehenes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.